HSV: Neuer Co-Trainer für Baumgart

Der Hamburger SV komplettiert sein Trainerteam mit einem Neuzugang von Ligakonkurrent 1. FC Köln. Wie die Rothosen offiziell mitteilen, wird Kevin McKenna neuer Co-Trainer in Hamburg. Der ehemalige Profi war bis Ende Juni bei den Kölnern als Co-Trainer aktiv.

Der gebürtige Kanadier stand drei Jahre lang in dieser Funktion an der Seitenlinie in Köln. Beim HSV trifft McKenna auf Cheftrainer Steffen Baumgart, mit dem er bis vor einem halben Jahr bei den Geißböcken zusammenarbeitete.