HSV holt Mikelbrencis an Bord

Der Hamburger SV behebt kurz vor Transferschluss den Engpass auf der rechten Abwehrseite. Vom französischen Zweitligisten FC Metz wechselt William Mikelbrencis an die Elbe. Bei den Rothosen unterschreibt der 18-jährige Rechtsverteidiger einen Vertrag bis 2026. Bisher stand dem HSV mit Moritz Heyer nach den Abgängen von Josha Vagnoman und Jan Gyamerah nur noch ein Profi für die rechte Abwehrseite zur Verfügung.

Sportvorstand Jonas Boldt freut sich auf den Youngster: „William steht sehr gut für unseren Weg, mit jungen Spielern erfolgreich weiterzuarbeiten. Er ist uns insbesondere in der letzten Saison aufgefallen, als er schon mit Einsätzen in der ersten französischen Liga für Furore gesorgt hat. Er ist ein Spieler, der für modernen Fußball steht, der so spielt, wie wir uns das auf der Position vorstellen. Wir planen mit ihm langfristig, weil wir hier in Hamburg etwas aufbauen wollen, aber wir erwarten auch, dass er nicht erst in den Folgejahren zum Einsatz kommt, sondern uns schon in dieser Saison weiterhelfen wird.“