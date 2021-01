TSG: Nazário bleibt in Brasilien

Bruno Nazário wird ein weiteres halbes Jahr von der TSG Hoffenheim zu Botafogo FR ausgeliehen. Laut ‚Transfermarkt.de‘ wird der Leihvertrag des Flügelspielers bis zum 30. Juni ausgedehnt. Ursprünglich war die Vereinbarung nur bis zum 31. Dezember gültig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Flügelspieler wechselte bereits 2013 in den Kraichgau. Lediglich 18 Spielminuten konnte er in der Bundesliga sammeln, bevor fünf Leihgeschäfte folgten. Für Botafogo läuft der 25-Jährige nun seit einem Jahr auf und konnte in 36 Spielen sechs Tore und vier Vorlagen beisteuern.