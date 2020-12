Torreira-Berater dementiert Gerüchte

Mittelfeldspieler Lucas Torreira hat wohl kein Interesse am Abbruch seiner Leihe zu Atlético Madrid. Wie sein Berater der Redaktion von Gianluca Di Marzio verrät, sei der 24-jährige Uruguayer bei den Colchoneros glücklich: „Lucas ist gelassen und hat nichts anderes im Sinn, als bei Atlético weiterzumachen. Er beendet gerade seine Anpassungsphase.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell ist Torreira vom FC Arsenal an Atlético ausgeliehen. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass man auf eine vorzeitige Auflösung der bis zum Sommer gültigen Leihvereinbarung hinarbeite. So soll Trainer Diego Simeone bereits grünes Licht für einen Abbruch der Leihe gegeben haben. Beim zehnmaligen spanischen Meister kommt Torreira in der laufenden Saison bisher auf 213 Spielminuten, verteilt auf neun Pflichtspieleinsätze. In der Startelf stand der zentrale Mittelfeldspieler nur zweimal.