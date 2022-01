Newcastle verpflichtet Guimarães

Newcastle United sichert sich die Dienste von Mittelfeldspieler Bruno Guimarães. Der 24-Jährige wechselt von Olympique Lyon in den englischen Norden und unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

Laut Angaben von OL werden insgesamt 50,1 Millionen Euro für den Brasilianer fällig, davon acht Millionen in Form möglicher Bonuszahlungen. 20 Prozent der Ablöse gehen an Ex-Verein Athletico Paranaense.

Damit ist Guimarães nach dem ehemaligen Hoffenheimer Joelinton, der 2019 für 44 Millionen Euro zu Newcastle wechselte, der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte.

Die Magpies holen einen Spieler mit überragenden Fähigkeiten im Passspiel an Bord. In Lyon ließ sich der Rechtsfuß oft in die Abwehr fallen, um den Spielaufbau voranzutreiben und glänzte regelmäßig mit präzisen Diagonalbällen. Doch auch für die Defensivarbeit ist sich der Techniker nicht zu schade und kann somit in Newcastles knüppelhartem Abstiegskampf in mehreren Bereichen seine Fähigkeiten zur Schau stellen.