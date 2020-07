Frankfurt: Treueschwur von Hütter

Cheftrainer Adi Hütter beschäftigt sich nicht mit einem Abgang von Eintracht Frankfurt. „Fakt ist, dass ich noch einen Vertrag habe. Deswegen gehe ich zu 100 Prozent davon aus, dass ich hier sein werde“, sagt der 50-jährige Österreicher im ‚kicker‘. Derzeit befindet sich Hütter mit der SGE in Verhandlungen, seinen bis 2021 laufenden Vertrag auszudehnen.

Die Teilnahme am Europapokal sei keine Grundvoraussetzung für einen Verbleib. „Vielmehr ist mir wichtig, welche Ziele ein Verein hat, wohin er will“, betont Hütter, „es muss mir Spaß machen, und in Frankfurt zu sein, macht mir Spaß. Der internationale Wettbewerb ist kein Kriterium, mir geht es darum, etwas zu entwickeln. Wichtig ist, wie die strategische Ausrichtung der nächsten zwei, drei Jahre in Frankfurt aussieht und welche Mannschaft wir haben.“