Bericht: Werder mit neuem Keeper einig

An der Weser sind die Verantwortlichen in diesem Sommer guter Dinge. Zwar soll das Wort Europapokal bewusst nicht in die Zielsetzung der neuen Spielzeit aufgenommen werden, die Vorgabe sei aber dennoch ein „höherer Punkteschnitt als in der abgelaufenen Saison“, wie es Werder-Boss Klaus Filbry kürzlich formulierte.

Auftrieb soll der Einstieg eines lokalen Investorenbündnisses geben. Die Gruppe hat dem Verein etwa 38 Millionen Euro zugeschossen. Geld, das die Bremer zumindest in Teilen in Transfers investieren können. Durch das zusätzliche Budget sei der Verein in dieser Sommerpause nicht dazu gezwungen, Leistungsträger zu verkaufen und könne auf dem Transfermarkt wieder mehr agieren und nicht nur reagieren.

Kurz vor Unterschrift

Das spiegelte sich bereits in der Festverpflichtung von Skelly Alvero (22) wider. Nun scheinen die Bremer einen weiteren interessanten Neuzugang an der Angel zu haben. Laut einem Bericht des Journalisten Luca Bendoni aus dem Team von Gianluca Di Marzio steht die Verpflichtung des hochtalentierten bulgarischen Torwarts Stefan Smarkalev unmittelbar bevor. Der 17-Jährige muss lediglich noch den obligatorischen Medizincheck absolvieren und soll im Anschluss einen Vertrag über drei Jahre mit einer Option auf eine einjährige Verlängerung unterzeichnen.

Smarkalev ist Keeper der bulgarischen U17-Nationalmannschaft und spielt bei Botev Plovdiv. Beim bulgarischen Erstligisten läuft sein aktueller Kontrakt noch bis 2026. Beide Klubs haben sich auf eine Ablösesumme von 500.000 Euro inklusive Boni geeinigt.

Planungen für die Zukunft

Damit planen die Bremer auf der Torwartposition bereits für die Zukunft vor. Jiri Pavlenka (32) wird Werder Bremen in diesem Sommer nach sieben Jahren verlassen. Um die aktuelle Nummer eins, Michael Zetterer (28), rankten sich zuletzt Abwanderungsgerüchte. Angeblich soll Manchester City an dem gebürtigen Münchner interessiert sein. Von Bremer Seite ist Zetterer aber fest eingeplant.