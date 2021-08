Krajnc vor Wechsel nach Hannover

Luka Krajnc von Frosinone Calcio könnte schon bald im Trikot von Hannover 96 auflaufen. Nach Informationen von ‚Sportitalia‘ steht der ehemalige slowenische Nationalspieler vor einem Transfer zu den Niedersachsen. Beim italienischen Zweitligisten läuft der Vertrag des Innenverteidigers noch bis 2022. Demzufolge wird eine Ablöse fällig.

In der vergangenen Saison lief Krajnc bereits in Liga zwei für Fortuna Düsseldorf auf. Bis zuletzt galt eine Rückkehr zu F95 als sehr wahrscheinlich. „Ich will zur Fortuna zurück“, ließ der 26-Jährige verlauten. Bald wird der Linksfuß wohl nach Düsseldorf zurückkehren – allerdings als Spieler von Hannover 96.