Real beraumt Rodrygo-Gespräche an

Real Madrid peilt eine Vertragsverlängerung mit Offensivjuwel Rodrygo an. Anstatt der kolportierten Gespräche mit anderen Klubs will der spanische Rekordmeister laut Fabrizio Romano in einigen Monaten Verhandlungen über eine mögliche Ausdehnung der Zusammenarbeit aufnehmen.

Bei den Königlichen ist Rodrygo bislang nur Teilzeitkraft. Das Arbeitspapier des 20-Jährigen, der 2019 für rund 45 Millionen Euro Ablöse vom FC Santos kam, ist noch bis 2025 datiert. Zeitdruck besteht somit nicht.