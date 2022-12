Bericht: Labbadia wird VfB-Trainer

Der VfB Stuttgart lässt bei der Trainerfrage keine weitere Zeit verstreichen. Nachdem der abstiegsbedrohte Bundesligist am gestrigen Mittwoch die Trennung von Sportdirektor Sven Mislintat bekanntgab, ist nun offenbar der Weg frei für die Rückkehr von Bruno Labbadia als Cheftrainer. Wie ‚t-online‘ berichtet, wird Labbadia Interimscoach Michael Wimmer ablösen.

Die Entscheidung soll dem Bericht zufolge am heutigen Donnerstag offiziell bekanntgegeben werden. Für Labbadia wäre es die zweite Amtszeit in Bad Cannstatt. Bereits von Ende 2010 bis Sommer 2013 stand der 56-Jährige beim VfB in 119 Pflichtspielen an der Seitenlinie. Der Ex-Profi ist nach seinem Aus bei Hertha BSC im Januar 2021 ohne Verein.

Am 12. Dezember steigen die Stuttgarter wieder ins Training ein. Bis dahin würde man bei den Schwaben auch gerne die Frage nach der Mislintat-Nachfolge klären. Aktuell befasst sich der Klub vorrangig mit Managern aus der zweiten Liga. Kandidaten sind Rachid Azzouzi (Greuther Fürth), Marcus Mann (Hannover 96) und Carsten Wehlmann (Darmstadt 98). Offenbar will der VfB zuerst die Trainerfrage klären, ehe der neue Sportdirektor übernimmt.