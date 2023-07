Rekordtransfer endgültig weg: Augsburg gibt Pepi ab

Der FC Augsburg lässt Ricardo Pepi schon wieder ziehen. Nach der abgelaufenen Leihe beim FC Groningen bleibt der 20-jährige Angreifer in der Eredivisie. Die PSV Eindhoven verkündet die Verpflichtung des US-Amerikaners, der einen Vertrag bis 2028 unterschreibt.

Als Ablöse standen zuletzt elf Millionen Euro sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung für den FCA in Höhe von 20 Prozent im Raum. Der Bundesligist selbst hatte für Pepis Dienste im Januar 2022 noch satte 16,5 Millionen Euro an den FC Dallas überwiesen.

Für die Fuggerstädter wird der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte als Misserfolg in Erinnerung bleiben. In insgesamt 16 Pflichtspieleinsätzen konnte der Rechtsfuß nicht einen Treffer erzielen. Bei Groningen war Pepi dagegen mit 13 Toren in 33 Einsätzen deutlich erfolgreicher.