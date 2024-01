Bericht über Entscheidung: Eberl wird neuer Bayern-Sportvorstand

Max Eberl heuert beim FC Bayern an. Das jedenfalls berichtet ‚Sky‘ am heutigen Montagmorgen. Dem TV-Sender zufolge wird der langjährige Manager von Borussia Mönchengladbach neuer Sportvorstand in München und damit Nachfolger von Hasan Salihamidzic, der im Mai entlassen wurde.

Als Ablöse fließen knapp fünf Millionen Euro an RB Leipzig. Dort wurde Eberl zwar im September wegen fehlenden Commitments zum Konstrukt ebenfalls beurlaubt – steht aber noch bis 2026 unter Vertrag. Im Zuge der Trennung wurden besagte fünf Millionen als Ausstiegsklausel beschlossen.

Auch in München winkt Eberl nun ein langfristiges Arbeitspapier. Laut ‚Sky‘ soll er frühestens im März starten, sicher aber noch im Laufe der Rückrunde. Ende Februar soll der Aufsichtsrat die Ankunft des neuen starken Mannes in der Sportlichen Führung auch formal besiegeln.

Lebensmittelpunkt München

Eberl ist gebürtiger Niederbayer und spielte in der Jugend selbst für den FCB. Auch seinen ersten Profieinsatz erlebte der heute 50-Jährige im roten Trikot. In den vergangenen Jahren machte Eberl nie einen Hehl aus seiner Vorliebe für den Rekordmeister. Auch sein Lebensmittelpunkt liegt in München. Bald darf er dann die Geschicke des Klubs leiten.