Genua feuert Maran

Rolando Maran ist nicht mehr länger Trainer des FC Genua. Wie der italienische Erstligist bekanntgibt, ist der 57-jährige Italiener mit sofortiger Wirkung von seinem Amt entbunden. Laut dem Transfermarkt-Guru Gianluca Di Marzio wird Davide Ballardini sein Erbe antreten.

Maran hatte Genua erst vor Beginn der aktuellen Saison übernommen. Seitdem sind dem Übungsleiter in 13 Spielen nur ein Sieg und vier Unentschieden gelungen. Genua steht auf dem vorletzten Tabellenplatz, das rettende Ufer ist vier Punkte entfernt. Für seinen vermeintlichen Nachfolger wäre es bereits die vierte Amtszeit in Genua. Zuletzt stand der 56-jährige Ballardini in der Saison 2017/2018 in Genua an der Seitenlinie.