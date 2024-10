Barça: Laporta kommt mit blauem Auge davon

Die mit Spannung erwartete Mitgliederversammlung des FC Barcelona ist für den stark in der Kritik stehenden Klubpräsidenten Joan Laporta glimpflich ausgegangen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, wurde der Jahresabschluss für die vergangenen sowie das Budget für die laufende Saison genehmigt und der Vorstand unter Vorsitz des Spaniers entlastet. In den vergangenen Wochen hatte sich eine größere Opposition im Verein gebildet, die das verhindern wollte.

Der ehemalige Präsidentschaftskandidat Victor Font und seine Anhänger hatten im Vorfeld das Finanzgebaren von Laporta scharf kritisiert: „Ich fordere die Mitglieder auf, gegen die Genehmigung des Budgets zu stimmen. Wir sehen weiterhin die gleichen Tricks wie in der vorherigen Amtszeit von Bartomeu. Wir wissen nicht, wie wir mit dem enormen Potenzial von Barça umgehen sollen. Deshalb fallen wir auf sie herein. In den vergangenen vier Jahren haben wir 1,041 Milliarden Euro mehr ausgegeben, als wir eingenommen haben.“ Dieses Vorhaben ist jedoch gescheitert. Lediglich knapp 25 Prozent der Wahlberechtigten stimmten gegen den amtierenden Vorstand.