Bayern-Wechsel: Brozovic bezieht Stellung

Marcelo Brozovic hat sich via Instagram zu Wort gemeldet. „Liebe Nerazzurri-Fans, aufgrund des Respekts für dieses Trikot habe ich nie auf all die Gerüchte reagiert, die in den letzten Wochen über mich geschrieben wurden. Das werde ich auch jetzt nicht tun“, leitet der Vizekapitän ein.

In Sachen Abschied aus Mailand hat der Mittelfeldspieler eine klare Ansage: „Ich kann nur sagen, dass ich immer alles für dieses Hemd und für diese Stadt geben werde, in der ich mich absolut zuhause fühle. Ich denke, ich habe auch einige Emotionen geweckt, als wir zum Beispiel die Freuden im Derby teilten. Ich liebe dieses Trikot, ich liebe Mailand, und ich kann es kaum erwarten, noch lange für die Nerazzurri zu kämpfen. Forza Inter!“

Auch wenn es sicher schon den ein oder anderen Fußballprofi gab, der auch nach noch so leidenschaftlichen Posts kurze Zeit später den Klub verlassen hat, klingen diese Wort nicht nach baldigem Wechsel nach München.

‚Sport1‘ berichtete am heutigen Dienstagmorgen über Gespräche zwischen dem Champions League-Sieger und Inter über einen Wechsel des 27-jährigen Kroaten. Auch wenn der Fernsehsender einschränkte, dass es noch keine „konkreten Verhandlungen“ seien.