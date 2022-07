Nürnberg holt Lawrence

Der 1. FC Nürnberg hat eine Verstärkung für die Defensive verpflichtet. Der 29-jährige Innenverteidiger James Lawrence schließt sich dem Zweitligisten an. Zur Vertragslänge machen die Franken keine Angaben. Eine Ablöse wird nicht fällig, weil der Vertrag des Walisers beim FC St. Pauli ausgelaufen ist.

„Es hat von Anfang an einfach sehr gut gepasst. Als ich St. Pauli verlassen habe, hatte ich schon im Hinterkopf, welche Klubs in der zweiten Bundesliga für mich infrage kämen und für welche ich gerne spielen würde. Nürnberg war eines dieser Teams“, so Lawrence.