Hudson-Odoi vor Italien-Wechsel

Callum Hudson-Odoi könnte seine Karriere schon bald in der Serie A fortsetzen. Wie Fabrizio Romano berichtet, befindet sich der Flügelspieler des FC Chelsea in fortgeschrittenen Gesprächen mit Lazio Rom. Der 22-jährige Engländer ist demnach einem Wechsel zum italienischen Vizemeister nicht abgeneigt. An der Stamford Bridge besitzt das Eigengewächs keine rosige Perspektive mehr.

Zudem läuft Hudson-Odois Vertrag nächstes Jahr aus. Chelsea kann also nur noch diesen Sommer eine adäquate Ablöse einspielen. In der abgelaufenen Spielzeit war der Youngster an Bayer Leverkusen verliehen. Bei der Werkself konnte sich der Rechtsfuß mit nur einem Treffer und einem Assist in 21 Einsätzen nicht für eine Festverpflichtung empfehlen.

