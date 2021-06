Nächster Interessent für Herthas Boyata

Dedryck Boyata hat nach Olympique Lyon und dem OSC Lille sowie Klubs aus Italien den nächsten Verein aus der französischen Ligue 1 auf sich aufmerksam gemacht. Wie ‚RMC‘ berichtet, hat sich Stade Rennes an den Innenverteidiger von Hertha BSC gewandt. Boyata habe durchaus Interesse am Projekt des Tabellensechsten der abgelaufenen Saison. Favorit in Rennes ist derweil Loïc Badé (21). Die Verhandlungen mit dem RC Lens stocken jedoch.

Die Berliner würden Boyata dem Vernehmen nach ziehen lassen. Die Hoffnung der Hertha ruht dabei auf einer guten Europameisterschaft mit Belgien, nach der noch einmal eine schicke Ablöse für den 30-jährigen Kapitän erzielte werden könnte. Boyata war 2019 ablösefrei von Celtic Glasgow in die Hauptstadt gewechselt und bestritt seither 47 Bundesliga-Spiele (fünf Tore).