Mit 34: Karrieresprung für Arnautovic?

Marko Arnautovic (34) hat offenbar das Interesse des AC Mailand geweckt. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, etablierte Milan schon einen Sondierungskontakt zum österreichischen Rekordnationalspieler (104 Länderspiele).

Arnautovic ist noch bis 2025 an den FC Bologna gebunden. Für Milans Serie A-Gegner erzielte der exzentrische Mittelstürmer in der laufenden Saison acht Tore in 16 Spielen. Für weniger als fünf Millionen Euro Ablöse sei Arnautovic zu haben. In der Bundesliga spielte er Anfang der 2010er Jahre für Werder Bremen.

