Bestätigt: Lukaku vorerst zurück zu Chelsea

Inter Mailand muss seinen Wunsch nach einer längerfristigen Zusammenarbeit mit dem vom FC Chelsea ausgeliehenen Torjäger Romelu Lukaku (29) vorerst hinten anstellen. „Es ist zu früh, um sich zu entscheiden, er wird zu Chelsea zurückkehren und wir werden sehen, was als nächstes kommt“, stellt Inters Vorstandsboss Giuseppe Marotta gegenüber ‚Sky Italia‘ klar.

Bis zum Saisonende ist Lukaku von den Blues an die Nerazzurri verliehen. „Lukaku will auf jeden Fall bei Inter bleiben – wir kennen Romelus Absicht und werden sehen, ob wir hier über seine Rückkehr verhandeln können“, so Marotta weiter. Bis 2026 ist Lukakus Vertrag an der Stamford Bridge noch datiert.

