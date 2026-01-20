Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Rogel verlässt Hertha

von David Hamza - Quelle: César Luis Merlo
Agustín Rogel freut sich @Maxppp

Agustín Rogel (28) bricht seine Zelte bei Hertha BSC wohl in Kürze ab. Nach Informationen des Transferinsiders César Luis Merlo steht ein Transfer zum argentinischen Erstligisten CA Platense bevor. Rogel soll in den kommenden Stunden einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Berlin steht der uruguayische Innenverteidiger nur noch bis zum Sommer unter Vertrag. Eine Rolle bei der Hertha spielt Rogel schon lange nicht mehr. Nach einer Leihe zum brasilianischen Klub Internacional in der Vorsaison steht in dieser Spielzeit ein einminütiger Kurzeinsatz zu Buche. In den Kader schaffte es Rogel letztmals im Oktober.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Primera Division
Platense
Hertha
Agustín Rogel

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Primera Division Primera Division
Platense Logo Platense
Hertha Logo Hertha BSC
Agustín Rogel Agustín Rogel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert