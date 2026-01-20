Rogel verlässt Hertha

Agustín Rogel (28) bricht seine Zelte bei Hertha BSC wohl in Kürze ab. Nach Informationen des Transferinsiders César Luis Merlo steht ein Transfer zum argentinischen Erstligisten CA Platense bevor. Rogel soll in den kommenden Stunden einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschreiben.

In Berlin steht der uruguayische Innenverteidiger nur noch bis zum Sommer unter Vertrag. Eine Rolle bei der Hertha spielt Rogel schon lange nicht mehr. Nach einer Leihe zum brasilianischen Klub Internacional in der Vorsaison steht in dieser Spielzeit ein einminütiger Kurzeinsatz zu Buche. In den Kader schaffte es Rogel letztmals im Oktober.