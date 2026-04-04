BVB: Startelf-Comeback von Guirassy

Beim heutigen Topspiel gegen den VfB Stuttgart (18:30 Uhr) setzt Niko Kovac wieder auf Stoßstürmer Serhou Guirassy (30). In der Startaufstellung von Borussia Dortmund wird der Angreifer von Maximilian Beier (23) flankiert.

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Hinter dem Sturmduo setzt Kovac gegen die Schwaben auf Marcel Sabitzer (32) und Carney Chukwuemeka (22) sowie Jobe Bellingham (20). Bei den vorherigen zwei Bundesliga-Partien gegen den FC Augsburg (2:0) und den Hamburger SV (3:2) blieb Guirassy zunächst auf der Bank, stattdessen stürmte neben Beier Karim Adeyemi (24).