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Bundesliga

BVB: Startelf-Comeback von Guirassy

von Remo Schatz
Serhou Guirassy im Dortmund-Trikot @Maxppp
Stuttgart 0-2 BVB

Beim heutigen Topspiel gegen den VfB Stuttgart (18:30 Uhr) setzt Niko Kovac wieder auf Stoßstürmer Serhou Guirassy (30). In der Startaufstellung von Borussia Dortmund wird der Angreifer von Maximilian Beier (23) flankiert.

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Hinter dem Sturmduo setzt Kovac gegen die Schwaben auf Marcel Sabitzer (32) und Carney Chukwuemeka (22) sowie Jobe Bellingham (20). Bei den vorherigen zwei Bundesliga-Partien gegen den FC Augsburg (2:0) und den Hamburger SV (3:2) blieb Guirassy zunächst auf der Bank, stattdessen stürmte neben Beier Karim Adeyemi (24).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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