Klopp zum Trainer der Saison gekürt

Jürgen Klopp ist zum Premier League-Trainer der Saison 2019/20 gewählt worden. Der deutsche Chefcoach des FC Liverpool setzte sich gegen Frank Lampard (FC Chelsea), Brendan Rodgers (Leicester City) und Chris Wilder (Sheffield United) durch.

Klopp führte Liverpool mit 99 Punkten zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren. 32 der 38 Ligapartien konnten die Reds für sich entscheiden, die ersten 27 Spiele der Saison blieb der LFC gar ungeschlagen.

🏆 Congratulations to Jürgen Klopp



The @LFC boss is your @BarclaysFooty Manager of the Season for 2019/20 #PLAwards pic.twitter.com/2rZyMpZfhV