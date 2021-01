Drinkwater in die Türkei

Bereits zum dritten Mal verleiht der FC Chelsea sein Sorgenkind Danny Drinkwater. Wie der Premier League-Klub mitteilt, wird der 30-jährige Mittelfeldspieler den Rest der Saison beim türkischen Erstligisten Kasimpasa verbringen.

2017 hatte Chelsea stolze 40 Millionen Euro für Drinkwater an Leicester City bezahlt. Einen Stammplatz hatte der Rechtsfuß an der Stamford Bridge jedoch nie inne. Auch seine Gastspiele beim FC Burnley und Aston Villa verliefen wenig erfolgreich.

Danny Drinkwater will go out on loan for the remainder of this season.



Good luck, Danny! 👊