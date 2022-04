Rückkehr wird konkreter: PSG startet Gespräche mit Nkunku

„PSG hat mich geprägt, ich liebe den Klub sehr. Ob ich eines Tages zu PSG zurückzukehren werde? Warum nicht?“ Diese schmeichelnden Worte richtete Christopher Nkunku im vergangenen Herbst an seinen Heimatklub. Paris St. Germain, das ließ er da bereits durchblicken, ist für den Offensivmann von RB Leipzig ein realistisches nächstes Karriereziel.

Inzwischen sind auch die PSG-Bosse zu dem Urteil gekommen, dass Nkunkus Rückkehr erstrebenswert wäre. Wie FT aus Frankreich erfuhr, haben die Hauptstädter Gespräche mit dem Anhang des verlorenen Sohns aufgenommen. Damit liegt Paris zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut im Rennen im Vergleich zur Konkurrenz.

Die hat es allerdings in sich: Neben dem FC Bayern zeigen auch der FC Arsenal, der FC Barcelona und der FC Liverpool Interesse an Nkunku. Der 24-Jährige, der schon 44 Scorerpunkte in dieser Spielzeit gesammelt hat, würde Leipzig gerne im Sommer verlassen, wird allerdings mindestens 70 Millionen Euro Ablöse kosten. Sein Vertrag ist noch bis 2024 datiert.

Pluspunkt bei Mbappé?

Von Nkunkus sportlicher Klasse mal abgesehen könnte eine Rückholaktion für PSG einen interessanten Nebeneffekt mit sich bringen. Der französische Nationalspieler ist ein guter Freund von Kylian Mbappé (23). Paris würde seinen Superstar liebend gerne über den Sommer hinaus halten. Die Aussicht, gemeinsam mit Kumpel Nkunku zu kicken, mag für Mbappé vielleicht nicht maßgeblich, aber mit Sicherheit reizvoll sein.