„Fortschritte in Verhandlungen“: BVB hat Asprilla am Haken

Im Sommer hat sich Borussia Dortmund in der Sportlichen Führung neu aufgestellt. Die Rückkehr von Sven Mislintat weckt die Hoffnung unter BVB-Anhängern, dass künftig wieder Juwelen der Kategorie Ousmane Dembélé, Jude Bellingham und Jadon Sancho an Land gezogen werden. Da verwundert es nicht, dass mit Yáser Asprilla ein aufstrebender Flügelstürmer mit den Schwarz-Gelben in Verbindung gebracht wird.

Laut ‚Antena 2‘ macht die Borussia „Fortschritte in den Verhandlungen“ über einen Transfer des 20-Jährigen. Dem kolumbianischen Sportradiosender zufolge buhlen die Dortmunder intensiv um die Gunst von Asprilla, der nur noch bis 2025 beim FC Watford unter Vertrag steht. Dementsprechend schwach dürfte die Verhandlungsposition des englischen Zweitligisten in diesem Sommer sein.

Weiter heißt es, dass der BVB den Transfer gerne zeitnah und diskret über die Bühne bringen will, um Einfluss anderer Klubs gering zu halten. Lars Ricken, Sebastian Kehl und Mislintat wittern offenbar die Möglichkeit, ein echtes Schnäppchen zu machen. Anfang Juni wurde noch berichtet, dass Watford für den Youngster eine Ablöse im Bereich von 40 Millionen Euro fordert. Angesichts der kurzen Vertragslaufzeit wohl utopisch.

In Asprilla sieht man bei den Dortmundern einen Kandidaten, um der Offensive frischen Wind einzuhauchen, so ‚Antena 2‘. Der Name des sechsfachen Nationalspielers von Kolumbien wurde daher intern ausgiebig diskutiert, die Verhandlungen dementsprechend vorangetrieben. Ob Asprilla am Ende tatsächlich beim Bundesligisten landet, sei aber noch offen.

Da sich der Linksfuß in 44 Championship-Partien mit sechs Toren und sieben Assists in den Fokus zahlreicher Topklubs gespielt hat, dürfte der BVB nicht als einziger Verein Interesse angemeldet haben. Dem Bericht des Radiosenders zufolge ist definitiv damit zu rechnen, dass Asprilla in der bevorstehenden Saison für einen Vertreter aus einer der europäischen Topligen auflaufen wird. Und die Dortmunder scheinen gute Karten im Poker um das Toptalent zu haben.