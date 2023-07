RB: Clark vor Leihgeschäft in die Niederlande

Caden Clarks Rückkehr zu RB Leipzig ist wohl von kurzer Dauer. Der ‚Bild‘ zufolge winkt dem offensiven Mittelfeldspieler ein Leihgeschäft zu Twente Enschede. Der Kontrakt des Youngsters bei den Sachsen ist noch bis 2025 datiert.

Clark wurde seit seiner Ankunft beim Bundesligisten 2021 bereits zweimal an seinen ehemaligen Arbeitgeber New York Red Bulls verliehen. Zuletzt lief der Rechtsfuß bis Ende vergangen Jahres für den US-amerikanischen Verein der RB-Gruppe auf. Nun befindet sich der 20-Jährige kurz vor dem Wechsel in die Niederlande, um in Europa Spielpraxis zu sammeln

