Deutsches Duo bei Benfica: Waldschmidt glänzt, Weigl muss kämpfen

Ein Start nach Plan war das für Benfica Lissabon und Luca Waldschmidt. Zum Liga-Auftakt fuhren die Adler einen standesgemäßen 5:1 gegen den FC Famalicão, bei dem der ehemalige Freiburger den ersten und letzten Treffer seiner Mannschaft beisteuerte. Ein starkes Debüt des 24-Jährigen, das Lust auf mehr macht.

Anders dürfte die Gemütslage bei Julian Weigl sein. Der Ex-Dortmunder wurde erst in der 76. Spielminute für Mittelfeld-Kollege Gabriel eingewechselt. Die Botschaft von Trainer Jorge Jesus war eindeutig: Auch einem 20-Millionen-Mann, der zuvor bei einem großen Klub in der Bundesliga spielte, wird nichts geschenkt.

Gegenwind für Weigl

Weigls schwierige Situation zum Saisonstart widmet sich heute auch die ‚Record‘. Demnach fordert Jesus von seinem 25-jährigen Ballverteiler eine höhere Intensität im Spiel. Das dürfte dem einen oder anderen hierzulande bekannt vorkommen. Weigl ist ein hervorragender Passgeber, der Übersicht und Ruhe ausstrahlt – Letzteres manch einem aber auch etwas zu viel.

So offenbar auch seinem aktuellen Coach. Und sollte der seine Forderung nicht erfüllt sehen, könnte Weigls Plan, die Karriere in einer kleineren Liga neu anzukurbeln, in Gefahr geraten. Landsmann Waldschmidt hingegen scheint nach den ersten Eindrücken vieles richtig gemacht zu haben. Sein Doppelpack dürfte Jesus darin bestätigen, weiter von Beginn an auf den deutschen Nationalspieler zu setzen.

Waldschmidt hat den Vorteil, dass er als Angreifer aufblitzende Schwächen mit Scorerpunkten übertünchen kann. Sechser Weigl hingegen muss auf andere Weise glänzen – und sollte sich damit nicht allzu viel Zeit lassen.