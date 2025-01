Hoffenheim beordert Yardimci zurück

Die TSG Hoffenheim hat die Leihe von Angreifer Erencan Yardimci wie erwartet vorzeitig beendet. Der Angreifer sollte eigentlich noch bis zum Sommer bei Sturm Graz bleiben, kommt nun aber schon im Winter nach Sinsheim. Die TSG hatte den 22-Jährigen erst im vergangenen Sommer für vier Millionen Euro von Eyüpspor verpflichtet.

„Erencan hat sich in den vergangenen Monaten bei Sturm Graz gut weiterentwickelt, sodass wir glauben, dass er unserer Mannschaft mit seiner Geschwindigkeit, seinem starken Kopfballspiel und seiner Torgefahr perspektivisch enorm weiterhelfen kann“, so Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport der TSG. In Sinsheim trifft Yardimci wieder auf seinen alten Trainer Christian Ilzer, der den jungen Türken in Graz gefördert hatte und nun darauf bestand, seinen Schützling schon im Winter in die deutsche Bundesliga zu holen. In Österreich kam der Stürmer meist als Joker zum Einsatz, auch in der Champions League konnte er bereits fünf Kurzeinsätze in dieser Spielzeit verzeichnen.