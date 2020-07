CR7 ist jetzt CR9 | Guardiola schießt gegen Gunners

CR7 schreibt Geschichte in Italien

Cristiano Ronaldo ist ein Mann für die großen Spiele. Der Portugiese hat beim gestrigen 2:1-Sieg gegen Lazio Rom das Meisterschaftsrennen mit einem Doppelpack für Juventus so gut wie entschieden. Der ‚Corriere dello Sport‘ titelt „Ronaldos Gesetz“. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ benennt Ronaldo gleich um und schreibt „CR9“ – die Zeitung nimmt bei acht Punkten Vorsprung Bezug auf den nun greifbaren neunten Titel in Folge für die Alte Dame. Mit 30 Toren in 30 Spielen thront Ronaldo nicht nur neben Ciro Immobile auf Platz eins der Torjägerliste, er ist nun auch noch der Spieler, dem am schnellsten 50 Tore in der Geschichte der Serie A gelangen.

Guardiola stichelt gegen Arsenal

Neben der aktuellen Trainerdiskussion beim FC Watford bestimmen mal wieder Manchester City und Pep Guardiola die Schlagzeilen der englischen Presse. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, regt sich der Spanier darüber auf, dass sich Arsenal als einer von sieben Klubs in einem Schreiben gegen die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshof CAS gewandt hatte. Dabei ging es um die Aufhebung der Champions League-Sperre für die Citizens. Dem FC Arsenal zollt Guardiola „großen Respekt“, er beschränkte das Lob allerdings ausschließlich aufs Fußballerische. Die sportliche Leistung auf dem Platz respektiere er, fügte jedoch an, „neben dem Platz? Nicht so sehr“. Eventuell schwingt bei Guardiolas Aussagen noch ein wenig der Frust über das Ausscheiden im FA Cup mit. City hatte am Samstagabend 0:2 gegen Arsenal verloren.

Messi knackt die 1000

Lionel Messi sorgt weiter für schwindelerregende Zahlen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ zählt, ist Messi in seiner Karriere nunmehr an 1001 Toren direkt beteiligt gewesen. Seit 2004 hat La Pulga 703 Tore erzielt und 298 vorbereitet. Eine Wahnsinns-Quote für den sechsmaligen Weltfußballer, der in dieser Saison zudem seine siebte Torjägerkrone in La Liga gewinnen konnte und damit nun alleiniger Rekordhalter ist. Die ‚Sport‘ titelt entsprechend: „Historischer Torjäger“. Nach einer individuell herausragenden Saison könnte Messi die Spielzeit auch mannschaftlich noch erfolgreich abschließen und seinen fünften Titel in der Champions League mit Barça gewinnen.