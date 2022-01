Rückrundenstart: Nagelsmann & Hütter müssen puzzlen

Neun Coronafälle, zwei Rekonvaleszenten und zwei Afrika-Cup-Fahrer. Julian Nagelsmann hat zum heutigen Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach (20:30 Uhr) nur zehn Profi-Feldspieler zur Verfügung. Die Aufstellung gleicht also einem Puzzle.

„Ich kann es nicht 100 Prozent beantworten, ich gehe aber davon aus, dass das Spiel stattfindet. Die Situation ist sehr herausfordernd“, sagte der Coach des FC Bayern gestern und fügte hinzu: „Aus Trainersicht ist es aber trotzdem reizvoll. Spieler spielen auf Positionen, auf denen sie nicht ausgebildet sind. Wir kann man dann den Matchplan anpassen, um daraus vielleicht auch eine Stärke ziehen zu können?“

Eine Position offen

Für den Freitagabend sind die verbleibenden erprobten Profis Sven Ulreich, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Marc Roca, Marcel Sabitzer, Serge Gnabry, Thomas Müller, Jamal Musiala gesetzt und sollen die 0:5-Schmach im Pokal in Gladbach vergessen machen. Um den letzten verbleibenden Platz streiten sich Offensivspieler Malik Tillman (19), der regelmäßig mit der ersten Mannschaft trainiert, und Nachrücker Bright Arrey-Mbi (18).

Der gelernte Innenverteidiger aus der zweiten Mannschaft kann auch links hinten spielen, tat das in der Vorsaison beim 1:1 gegen Atlético Madrid auch schon einmal für die Profis. Genau auf dieser Position hat Nagelsmann keine verbleibende Option, da sich sowohl Alphonso Davies als auch Omar Richards in häuslicher Isolation befinden. Gut möglich also, dass Arrey-Mbi sein Bundesliga-Debüt feiern darf.

Und Gladbach?

Der Münchner Gegner ist auch nicht von Coronafällen verschont geblieben. Denis Zakaria, Joe Scally, Mamadou Doucouré und Keanan Bennetts wurden positiv getestet. Ramy Bensebaini weilt beim Afrika-Cup, Jonas Hofmann ist nach seiner Knie-Operation noch nicht einsatzfähig.

Deshalb muss auch Adi Hütter improvisieren. Gerade im Mittelfeld und Angriff hat der angezählte Gladbach-Trainer aber noch genug hochkarätige Optionen. Alassane Plea und Marcus Thuram streiten sich um einen Platz im Dreiersturm, Florian Neuhaus und Christoph Kramer um den im Zentrum an der Seite von Manu Koné.

So könnten sie spielen

FC Bayern:

Borussia M'gladbach: