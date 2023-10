Real: Tchouaméni lange raus?

Real Madrid muss vorerst auf Aurélien Tchouaméni verzichten. Wie die Königlichen bekanntgeben, hat sich der 23-Jährige „eine unvollständige Stressfraktur im zweiten Mittelfußknochen des linken Fußes“ zugezogen. Zur genauen Ausfallzeit macht der La Liga-Klub keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei einer Stressfraktur ist je nach Schwere mit einer Ausfallzeit von vier bis zehn Wochen zu rechnen. Unter Umständen ist das Fußballjahr für Tchouaméni also gelaufen. Ein langfristiger Ausfall des französischen Mittelfeldspielers wäre ein schwerer Verlust für Real. In der Liga stand der Rechtsfuß bislang in allen elf Partien auf dem Feld, wurde zehnmal in die Startelf berufen.