Zwei Fragezeichen: So könnte Bayern gegen Villa spielen

Nach dem starken Auftritt im Topspiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) geht es für den FC Bayern in der Champions League am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) weiter. Am zweiten Spieltag des reformierten Vorrundensystems muss der deutsche Rekordmeister im Auswärtsspiel bei Aston Villa ran.

Die Engländer bestätigen ihre aufsteigende Form der zurückliegenden Spielzeit und mischen erneut ganz oben in der Premier League mit, lassen derzeit auf Rang fünf liegend unter anderem Newcastle United, Tottenham Hotspur und Manchester United hinter sich. Unter der Leitung von Unai Emery überzeugen die Villians mit zielstrebigem Offensivfußball.

Folglich stellt sich die Frage, ob Vincent Kompany auf dieselbe erste Elf wie im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) setzt oder eine Veränderung auf der Sechs vornimmt. Dort drängt 50-Millionen-Neuzugang João Palhinha (29) auf einen Platz in der Anfangsformation. Immerhin ist der Portugiese mit den englischen Gegebenheiten aus seiner Zeit beim FC Fulham bestens vertraut. Positions-Kontrahent Aleksandar Pavlovic (20) macht seine Sache an der Seite von Joshua Kimmich (29) jedoch bislang mehr als ordentlich und gibt Kompany eigentlich keinen Grund, ihn auf die Bank zu setzen.

Womöglich ist der belgische Bayern-Coach aber gezwungen, Veränderungen vorzunehmen. Zuletzt sah es zwar gut aus, dass Harry Kane (31) für die Begegnung rechtzeitig fit wird, in Stein gemeißelt ist sein Einsatz aber offenbar nicht, nachdem er gegen Leverkusen einen Schlag auf das Sprunggelenk abbekommen hatte und ausgewechselt werden musste. Im Fall der Fälle stünden mit Thomas Müller (35), Mathys Tel (19) oder Leroy Sané (28) aber Alternativen bereit.

So könnte Bayern gegen Villa spielen