FC Bayern: Gute Nachrichten um Kane

Der FC Bayern kann in der Königsklasse wohl doch auf seinen Torjäger zurückgreifen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, absolviert Harry Kane am heutigen Dienstagnachmittag das Abschlusstraining des Rekordmeisters vor dem Champions League-Duell gegen Aston Villa (Mittwoch, 21 Uhr). Im Spitzenspiel der Bundesliga gegen Meister Bayer Leverkusen am Samstag (1:1) bekam der englische Nationalspieler in einem Zweikampf mit Amine Adli einen Schlag auf das Sprunggelenk und musste infolgedessen ausgewechselt werden.

Nach einigen Untersuchungen am Sonntag gab der FCB allerdings bereits eine leichte Entwarnung und kündigte an, dass der Starstürmer weiter intensiv behandelt werde, um einen Einsatz im Spiel gegen den Premier League-Vertreter zu ermöglichen. Ob Kane fit genug für die Startelf ist, steht derzeit jedoch noch nicht fest.