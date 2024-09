Verletzt ausgewechselt: Der Stand bei Kane

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt dem FC Bayern nach dem Topspiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) nicht. Am Mittwoch steht die Champions League-Partie bei Aston Villa an. Ob Top-Torjäger Harry Kane in seiner englischen Heimat mitwirken kann, ist noch offen.

Nach einem Zweikampf mit Amine Adli ging Kane am Samstagabend kurz vor Schluss zu Boden, fasste sich an den linken Knöchel und wurde für Thomas Müller ausgewechselt. „Wenn Harry vom Platz geht, dann ist es etwas. Ich hoffe, dass er aus gutem englischem Holz ist, dass nichts passiert ist“, so Sportvorstand Max Eberl nach der Partie.

Kane selbst gab in der Mixed Zone eine erste leichte Entwarnung: „Es ist schmerzhaft, aber ich denke, es ist okay. Wir werden den Fuß morgen nochmal untersuchen. Aber es fühlt sich nicht so schlimm an.“ Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen ergänzte: „Er hat einen Schlag bekommen, aber soweit ich es von den Ärzten gehört habe, nichts wirklich Ernstes.“

Nach sieben Pflichtspielen in der neuen Saison steht Kane bei 15 Torbeteiligungen (zehn Tore, fünf Assists). Auch Trainer Vincent Kompany hofft daher auf eine schnelle Erholung der Münchner Lebensversicherung und darauf, „dass es für Mittwoch reicht“.