Pflichtsieg gegen Armenien | Die Noten für die DFB-Stars

Die deutsche Mannschaft legte vielversprechend los: Nach einem schönen Spielzug über die linke Seite scheiterte Kai Havertz freistehend aus rund sieben Metern am Pfosten. Rund zehn Minuten später machte es der Spieler des FC Chelsea besser und erzielte den ersten Treffer des Abends.

Gegen tief stehende Armenier dominierte die DFB-Elf zwar erwartungsgemäß das Spiel, tat sich aber im letzten Drittel schwer. Leroy Sané (25‘) scheiterte am gut aufgelegten armenischen Schlussmann. Eduard Spertsian (26‘) vergab aufseiten des Außenseiters in aussichtsreicher Position. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Gündogan dann per Strafstoß auf 2:0.

Trotz Gegentreffer: Souveräne zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit ließ der dritte Treffer durch Gündogan ließ nicht lange auf sich warten, doch Henrik Mkhitaryan erzielte nach unnötigem Foul von Neuhaus per Elfmeter den 1:3-Anschlusstreffer für die tapfer kämpfenden Armenier. Wenig später stellte der stark aufgelegte Hofmann den alten Abstand wieder her.

Anschließend plätscherte das Spiel vor sich hin: Armenien schien geschlagen, Deutschland blieb im Kombinationsspiel gefällig, ein weiterer Treffer sprang trotz zahlreicher weiterer Gelegenheiten nicht heraus. Unterm Strich steht ein zu jeder Zeit ungefährdeter Pflichtsieg der Deutschen.

Torfolge

1:0 Havertz (15.): Auf der rechten Seite kombiniert sich Hofmann gemeinsam mit Müller bis auf die Grundlinie. Die scharfe Hereingabe verwertet Havertz mit dem Außenrist.

2:0 Gündogan (45.+4): Neuhaus wird im Strafraum von Taron Voskanyan ahndungswürdig gelegt. Nach VAR-Check verwandelt Gündogan den fälligen Elfmeter souverän ins rechte Eck.

3:0 Gündogan (50.): Ein eigentlich harmloser Distanzschuss von Gündogan flutscht Stanislvav Buchnev durch die Hände. Da sah der armenische Keeper ganz schlecht aus.

3:1 Mkhitaryan (60.): Der Star der armenischen Nationalmannschaft erzielt den Anschlusstreffer vom Punkt.

4:1 Hofmann (64.): Nach starkem Pressing gewinnt Hofmann den Ball am gegnerischen Sechzehner. Im Anschluss bleibt der Außenbahnspieler vor Buchnev cool.

Die Noten für die DFB-Elf

Eingewechselt

60‘ Arnold (3) für Gündogan

60‘ Nmecha (4) für Müller

60‘ Brandt (3) für Sané

73‘ Volland für Neuhaus

84‘ Baku für Hofmann