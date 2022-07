Clauss zum Medizincheck in Marseille

Jonathan Clauss (29) steht vor einem Wechsel zu Olympique Marseille. Laut mehrerer Quellen, unter anderem Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano, wird der französische Nationalspieler von RC Lens noch heute den Medizincheck für seinen Transfer absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die beiden partizipierenden Klubs einigten sich auf eine Ablöse von acht Millionen Euro plus etwaige Boni, wodurch die Ablöse auf zehn Millionen Euro ansteigen kann. Zuletzt wurde Clauss auch mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Angeblich zeigten Tottenham Hotspur und Manchester United Interesse am ehemaligen Bielefeld-Profi.