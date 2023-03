United: Der Zeitplan bei Greenwood

Manchester United will sich mit der Reintegration von Mason Greenwood Zeit nehmen. Laut der ‚Daily Mail‘ wurde dem 21-Jährigen mitgeteilt, dass er frühestens in der nächsten Saison ins Mannschaftstraining der Red Devils zurückkehren kann. Der Klub führt nach wie vor eine interne Untersuchung durch, nachdem die Anklage wegen Vergewaltigung gegen Greenwood fallen gelassen wurde. In den vergangenen Wochen fanden demzufolge ausführliche Gespräche zwischen dem jungen Engländer und der Vereinsführung von United statt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Währenddessen habe Greenwood betont, so bald wie möglich zurückkehren zu wollen. Das einstige Sturmtalent ist seit Januar 2022 suspendiert, nachdem Anschuldigungen wegen versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung aufgetaucht waren. United will nach dem Ende des Prozesses jedoch nichts überstürzen. Innerhalb des Klubs ist man dem Bericht zufolge nach wie vor geteilter Meinung, ob Greenwood eine zweite Chance erhalten soll. Vertraglich ist der englische Nationalspieler noch bis 2025 gebunden.

Lese-Tipp

United: Neuer Vertrag für Shaw