Juve greift nach den Sternen | Hazard zurück zu Chelsea?

Lille krönt sich

Serienmeister Paris St. Germain hat in diesem Sommer Pause. In der Ligue 1 ist OSC Lille neuerdings das Maß aller Dinge. Durch einen 2:1-Sieg gegen SCO Angers krönte sich das Team um den Ex-Münchner Renato Sanches zum Meister. „Bravo Lille“, titelt ‚Le Parisien‘ anerkennend. Die Zeitung ‚La Voix du Nord‘ macht es kurz und knapp und nennt den neuen Titelträger beim Namen: „Champions“.

Griff nach den Sternen

In Italien hatte sich Inter Mailand schon längst den Scudetto geschnappt. Im Fokus stand am letzten Spieltag der Kampf um die Champions League-Tickets. Verlierer des Tages war die SSC Neapel, die nach einem Unentschieden gegen Hellas Verona noch auf Rang fünf abrutschte. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ schreibt tags darauf über ein „fatales Napoli“. Juve und Milan greifen dagegen „zu den Sternen“. Und nach dem Geldtopf der Königsklasse.

Hazard auf dem Sprung?

Real Madrid will angeblich Eden Hazard loswerden. Und nun soll auch der Belgier genug haben von seinem unbefriedigenden Gastspiel bei den Königlichen. Journalist Edu Aguirre behauptete dies in der TV-Sendung ‚El Chiringuito‘ – ein gefundenes Fressen für die spanische Presse. „Hazard will Real verlassen – sein Wunsch ist eine Rückkehr zu Chelsea“, fasst die ‚Mundo Deportivo‘ zusammen. Eins ist sicher: Diese Personalie wird uns den Sommer über beschäftigen.