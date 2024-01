115-Millionen-Mann für Real? | PSG will Asensio loswerden

Verstärkung für Ancelotti

Das Wintertransferfenster hat gerade erst geöffnet. Und doch beschäftigt sich Real Madrid allem Anschein nach schon mit möglichen Verstärkungen für die kommende Saison. Die ‚Daily Mail‘ berichtet, dass Real die Fühler nach Jarrad Branthwaite ausgestreckt hat. Obwohl die Madrilenen im Abwehrzentrum aufgrund diverser Verletzungen von einem akuten personellen Engpass geplagt sind, ist von einem Vorstoß im Sommer die Rede.

Branthwaite war vor drei Jahren für rund eine Million Euro von Drittligist Carlisle United zum FC Everton gewechselt. In der laufenden Saison mauserte sich der 1,95-Schrank zum Eckpfeiler in der Viererkette (21 Einsätze). In der Folge hat der englische U21-Nationalspieler, vertraglich noch bis 2027 gebunden, zahlreiche Interessenten auf den Plan gerufen. Real-Coach Carlo Ancelotti kennt den 21-Jährigen noch aus ehemaligen Everton-Zeiten und ließ den Kontakt seither nicht abreißen, so die ‚Daily Mail‘. Für einen Transfer müssten die Königlichen tief in die Tasche greifen: Die Toffees haben den Youngster mit einem 115-Millionen-Preisschild versehen.

Asensio in die Heimat?

Während es die Königlichen im Winter langsam angehen, legt das kleinere Real einen Zahn zu. Real Sociedad, so berichtet die ‚as‘, schielt auf einige potenzielle Neuverpflichtungen. Ein Spieler auf dem Zettel der Basken sei Marco Asensio (27). Der spanische Offensivspieler wurde dem La Liga-Vertreter von Paris St. Germain nach Informationen der Sportzeitung bereits angeboten. Kein Wunder, kommt der dreifache Champions League-Sieger beim französischen Scheichverein doch so gut wie gar nicht zum Zug.

Nach seiner erfolgreichen Zeit bei Real Madrid war Asensio erst im zurückliegenden Sommer zu PSG gewechselt. Auch aufgrund einer Fußverletzung stehen erst zehn Einsätze (sechs Scorerpunkte) zu Buche. Sociedad hingegen blickt bis dato auf eine erfolgreiche Saison zurück: Platz sechs in der Liga und das Weiterkommen in der Champions League eröffnen den Spaniern alle Möglichkeiten. Pikant: In der Königsklasse treffen die beiden Klubs im Achtelfinale aufeinander. Für welche Seite der 38-fache Nationalspieler wohl zum Einsatz kommt?