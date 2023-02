Barça: Nächster Rückschlag für Fati

Der FC Barcelona muss erneut auf Ansu Fati verzichten. Wie die Blaugrana mitteilen, zog sich der Offensivspieler im Training am gestrigen Freitag eine Knieprellung zu. Wie lange Fati ausfallen wird, ist nicht bekannt. Der 20-Jährige hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fati läuft seiner Topform bereits seit längerer Zeit hinterher. In der aktuellen Saison stehen bislang 34 Pflichtspiel-Einsätze zu Buche. In diesen gelangen dem spanischen Nationalspieler sechs Tore und drei Assists. Fati ist in Barcelona aber meist nur noch Einwechselspieler. Die neuerliche Verletzung wirft ihn nun erneut zurück.

Lese-Tipp

Barça: Xavi über Sommer-Transfers