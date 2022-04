Donnarumma bei PSG: Von Patzern und Abschiedsgerüchten

Die Bilder gingen um die Welt: Gianluigi Donnarumma, wie er stoisch abdrehte, nachdem er im EM-Finale den entscheidenden Elfmeter von Bukayo Saka gehalten und Italien zum Titel geführt hatte.

Ein dreiviertel Jahr später ist der Weltklasse-Torhüter Donnarumma, der Spieler mit überragenden Paraden im Alleingang entscheiden kann, nur noch selten zu sehen. Stattdessen präsentiert sich der 23-Jährige in seinem ersten Jahr bei Paris St. Germain fehleranfällig.

Ein denkwürdiger Fehler

Wie beim 1:3 in der Champions League gegen Real Madrid, als PSG den schon sichergeglaubten Viertelfinal-Einzug verspielte und Donnarumma sich von Karim Benzema den Ball klauen ließ – auch diese Bilder gingen um die Welt.

Wenige Wochen später ließ Donnarumma einen nicht unhaltbaren Schuss des Nordmazedoniers Aleksandar Trajkovski passieren und die italienische Nationalmannschaft musste sich von der WM-Teilnahme verabschieden.

Am gestrigen Sonntag dann der erneute Patzer. Im Ligue 1-Spiel gegen Olympique Marseille versuchte Donnarumma eine Ecke wegzufausten, bugsierte den Ball aber stattdessen in die brandgefährliche Zone mitten im Fünfmeterraum und lud OM-Verteidiger Duje Caleta-Car zum Toreschießen ein. Immerhin: Der Fehler resultierte zwar in einem Gegentor, PSG gewann aber trotzdem mit 2:1.

Zurück auf die Bank?

Den Parisern ist nach dem Sieg im gestrigen Spitzenduell die Meisterschaft kaum noch zu nehmen. Donnarummas persönliches Saisonfazit wird das aber kaum verbessern, schließlich ist der Ligue 1-Titel bei PSG praktisch eingeplant und das große Ziel Champions League wurde erneut verpasst. Zudem ist der 23-Jährige nach wie vor nicht Stammtorhüter in Paris, sondern muss sich den Job mit Keylor Navas (35) teilen.

In Frankreich machen wohl auch deshalb bereits erste Gerüchte um Donnarumma und eine Rückkehr nach Italien zu seinem Heimatverein AC Mailand die Runde. PSG-Trainer Mauricio Pochettino scheint das derweil nicht zu interessieren: „Ich bin zufrieden mit dem, was Gianluigi macht. Leistungen sind im Laufe einer Saison nie linear. Er hatte über viele Monate hinweg ein sehr gutes Niveau.“

Dennoch könnte sich der Italiener auf der Bank wiederfinden: „Wir haben zwei Torhüter auf sehr hohem Niveau. Keylor ist nach seiner Verletzung aus den Länderspielen erst kürzlich ins Training zurückgekehrt. Wir werden sehen, wer das nächste Spiel bestreiten wird. Torhüter sind wie alle anderen Spieler auch und haben Höhen und Tiefen. Alle Spieler können Fehler machen.“ Donnarumma hat möglicherweise zuletzt aber zu viele gemacht.