Darmstadt findet neuen Sportchef

Der SV Darmstadt hat einen Nachfolger für den Ende des Jahres abgewanderten Carsten Wehlmann (jetzt Holstein Kiel) gefunden. Nach Informationen des ‚kicker‘ wechselt Paul Fernie zur nächsten Saison von Wehen Wiesbaden nach Darmstadt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 36-jährige Engländer ist seit knapp drei Jahren als Sportlicher Leiter bei den Hessen im Amt. In der vergangenen Spielzeit stieg er mit Wehen in die zweite Liga auf – gelingt der Klassenerhalt, kommt es dort in der nächsten Saison wohl zum Aufeinandertreffen mit Darmstadt. Die Lilien liegen abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz.