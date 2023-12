„Stille Superstars“: Tuchel schwärmt von acht Spielern

Thomas Tuchel hat über den Umgang mit Topspielern gesprochen. Auf dem Podium der Münchner Sportmesse ISPO sagte der Trainer des FC Bayern: „Es gibt die großen Namen, aber es gibt auch die stillen Superstars wie Gündogan, Mkhitaryan in Dortmund, Marquinhos und Thiago Silva in Paris. Oder Kanté, Mount, Kovacic, Havertz in Chelsea.“ (zitiert via ‚Bild‘) Womit er acht seiner ehemaligen Schützlinge besonders hervorhob.

Tuchel weiter: „Von diesen Spielern habe ich auch als Trainer so viel gelernt. Sie sind so wichtig als Vorbilder, wie sie das Team tragen.“ Im Gegensatz dazu stünden Einzelkönner wie etwa Kylian Mbappé: „Sie sind sehr anspruchsvoll und voller Talent. Sie haben ein großes Ego, was sie vorantreibt. Du brauchst eine gute Connection, sonst kannst du sie nicht von deinen Ideen überzeugen.“

Generell gelte: „Manche Spieler brauchen aber eben auch das Rampenlicht, man sollte sie dann nicht da runterholen und sie kleiner machen, als sie sind. Sie sind eben die Top Dogs, das ist okay. Sie schießen dir die Tore.“ Und solange das der Fall sei, „gibt es kein Problem“. Denn: „Die Gruppe ist immer bereit, einen Superstar zu unterstützen, der immer trifft.“