„Tensationelles Angebot“ | Ibra-Rekord geht unter

Ten Hag erwartet Mega-Moneten

Manchester United will nach nicht mal einem Jahr der gemeinsamen Zusammenarbeit bereits mit Erik ten Hag verlängern. Nach Berichten verschiedener englischer Medien soll der bis 2025 laufende Vertrag des Niederländers um drei weitere Jahre ausgedehnt werden. Darüber hinaus könne ten Hag mit einer satten Gehaltserhöhung rechnen. Auch die beiden potenziellen neuen Klubbesitzer Sir Jim Ratcliffe sowie Katari-Scheich Jassim bin Hamad Al Thani sollen dem Plan zugestimmt haben. Der ‚Daily Mirror‘ titelt daher heute Morgen: „Tensation! Ten Hag landet einen Mega-Deal […].“ Auch der ‚Daily Express‘ hat ein passendes Wortspiel parat und schreibt: „Tensationell. Erik erwartet ein Mega-Moneten-Deal“.

Ibra-Wunder bei Milan-Schmach

Zlatan Ibrahimovic hat sich bei der gestrigen 1:3-Niederlage gegen Udinese Calcio zum ältesten Torschützen der Serie A-Geschichte gekrönt. Mit 41 Jahren und 166 Tagen überholte der Schwede den bisherigen Rekordhalter Alessandro Costacurta. Seine Mannschaft allerdings hatte wenig davon und kassierte nach Ibrahimovics zwischenzeitlichem Ausgleich noch zwei Gegentreffer. Der ‚Corriere dello Sport‘ schreibt dazu: „Ibra-Tor, aber Milan kollabiert.“ Auch der ‚Quotidiano Sportivo‘ fasst das Wechselbad der Gefühle für die Mailänder zusammen und titelt: „Ibra-Rekord ohne Freude“. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ titelt wie gewohnt theatralisch. „Milan ist desaströs, aber Ibra hört nicht auf“, liest man dort. Das 3:1 für Udinese erzielte im Übrigen Ex-Kölner Kingsley Ehizibue.

Lese-Tipp

Spanien drückt Barça die Daumen

„Heute noch mehr als sonst: Forza Barça.“ Was klingt wie der Schlachtruf eines Fanklubs, ziert die Frontseite einer Zeitung. Die ‚Sport‘ gibt sich am heutigen Sonntag parteiisch und drückt dem FC Barcelona im richtungsweisenden Clásico gegen Real Madrid (21:00 Uhr) die Daumen. Das Duell der beiden La Liga-Giganten findet bereits zum vierten Mal in dieser Saison statt und könnte womöglich entscheiden, wer sich den Meistertitel der spanischen Topliga holt. Noch grüßen die Katalanen mit neun Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze. Gewinnt Real, könnte es nochmal spannend werden. Die ‚as‘ bezeichnet das Spiel als „den letzten Tanz“. Für die ‚Mundo Deportivo‘ ist das Spiel ‚eine ganze Meisterschaft wert‘. Für Barça gehe es um nichts anderes als „den großen Rivalen mit einem Triumph zwölf Punkte hinter sich zu lassen.“ Für die Blaugrana spricht: Drei der vier Duelle in Pokal, Superpokal und La Liga konnte man in dieser Saison für sich entscheiden.