Semedo in die Premier League

Nélson Semedo setzt seine Karriere in der englischen Premier League fort. Der Rechtsverteidiger schließt sich mit sofortiger Wirkung den Wolverhampton Wanderers an. Bei den Wolves unterschreibt Semedo einen Vertrag bis 2023 plus Option auf zwei weitere Jahre.

Nach Angaben des FC Barcelona zahlen die Engländer 30 Millionen Euro als Sockelablöse, zehn weitere Millionen können erfolgsabhängig fließen. In Barcelona besaß Semedo noch einen Kontrakt bis 2022. Die Katalanen hatten den Portugiesen vor drei Jahren für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon verpflichtet.

Restlos überzeugt war man im Camp Nou nicht vom 26-Jährigen, zudem plant Barça die Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers. Ganz hoch im Kurs ist Max Aarons von Norwich City, mit dem Barcelona dem Vernehmen nach bereits Einigung über einen Fünfjahresvertrag erzielt hat. Interessant: Semedo ist inklusive Trainer Nuno Espírito Santo bereits der achte Wolves-Akteur, der von Gestifute, der Agentur von Star-Berater Jorge Mendes, vertreten wird.