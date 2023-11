Polanski sagt Osnabrück ab

Der VfL Osnabrück muss auf der Suche nach einem neuen Trainer einen Namen von der Liste streichen. Laut ‚Sky‘ hat Eugen Polanski dem Zweitliga-Schlusslicht eine Absage erteilt. Der 37-jährige Ex-Profi trainiert aktuell die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga West.

In Osnabrück wird ein Nachfolger für Tobias Schweinsteiger gesucht. Der Aufstiegstrainer aus der Vorsaison wurde am Dienstag nach zuletzt sechs sieglosen Ligapartien in Serie entlassen.