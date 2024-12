Vertragsverhandlungen laufen: BVB will Klarheit in der Defensive schaffen

Ausgerechnet beim international vielbeachteten Topspiel gegen den FC Bayern (1:1) durfte Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund zum ersten Mal als Kapitän aufs Feld führen. „Ich war extrem nervös vor dem Spiel. Ich habe den BVB mit 24 angeführt, das ist nicht selbstverständlich“, erklärte der deutsche Nationalspieler nach Abpfiff. Doch er machte seine Sache extrem gut – und soll das nach Ansicht der BVB-Bosse noch möglichst lange so tun.

Vor zwei Jahren war der Innenverteidiger vom SC Freiburg zu den Westfalen gewechselt, sein Vertrag läuft noch bis 2027. Dieser soll aber nach Informationen von ‚Sky‘ möglichst bald noch weiter ausgedehnt und an die Leistungen Schlotterbecks angepasst werden. Der 24-Jährige soll zum Gesicht der Mannschaft aufgebaut werden und in der Zukunft der feste Kapitän des Teams werden. Längst ist der Linksfuß schon zur absoluten Identifikationsfigur in Dortmund geworden.

Das soll honoriert werden. Bis 2029 soll das neue Arbeitspapier befristet sein, dazu soll der Verteidiger zu den Topverdienern im Team aufsteigen. Beide Seiten sind sich über eine Ausdehnung des Kontrakts einig, Gespräche über genaue Zahlen laufen bereits. Dabei soll es aber auf beiden Seiten keinen Druck geben.

Mané zögert noch

Eine weitere Personalie in der BVB-Defensive gestaltet sich dagegen bei weitem nicht so einfach. Die Schwarz-Gelben möchten auch mit Nachwuchstalent Filippo Mané in die Zukunft gehen. Der 19-Jährige gilt nominell als Innenverteidiger Nummer vier im aktuellen Kader, durfte in der aktuellen Saison jedoch bisher keine Minute für die Profis auf dem Platz stehen. Dennoch halten die BVB-Bosse viel von dem Italiener.

Bereits vor einiger Zeit hat der Klub dem Verteidiger daher ein Angebot für einen langfristigen Profivertrag vorgelegt. Dieses hat Mané bisher allerdings noch nicht unterschrieben. Aktuell fällt der U20-Nationalspieler mit einer Wadenverletzung aus. Nach Informationen von ‚Sky‘ soll der Rechtsfuß allerdings auch unzufrieden mit seiner Rolle beim BVB sein.

Durch verschiedene Ausfälle in den vergangenen Wochen habe immer mal wieder die Chance bestanden, dem Talent einen Einsatz in der ersten Mannschaft zu ermöglichen. Stattdessen halfen positionsfremde Spieler wie etwa Kapitän Emre Can aus. Daher zögert Mané noch. Dem Vernehmen nach haben Klubs aus der Serie A Interesse. Hier muss Dortmund wohl noch etwas Überzeugungsarbeit leisten.