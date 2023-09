Keine BVB-Zukunft: Ausrangierter Hazard in die Heimat

Das Kapitel Borussia Dortmund ist für Thorgan Hazard endgültig geschlossen. Der Offensivmann wechselt ein Jahr vor dem Vertragsende vom deutschen Vizemeister in die Heimat zum RSC Anderlecht. Beim belgischen Rekordchampion erhält der 30-Jährige einen Vertrag bis 2026 mit Option auf eine weitere Saison. Als Ablöse fließen kolportierte vier Millionen Euro.

„Wir haben mit Thorgan in den vergangenen Wochen sehr offene und ehrliche Gespräche geführt“, erklärt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, „kurzfristig hat sich ihm jetzt noch die Gelegenheit zu einem Wechsel geboten. Für uns war es klar, dass wir ihm dann auch keine Steine in den Weg legen werden. Wir bedanken uns bei Thorgan für vier Jahre Borussia Dortmund und wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft nur das Beste.“

Hazard blickt auf vier wechselhafte Jahre in schwarz-gelb zurück. Vor allem in seiner ersten Saison war er noch ein wichtiger Bestandteil der Dortmunder Offensive, verlor danach jedoch mit zunehmender Inkonstanz an Standing. Die zurückliegende Rückrunde verbrachte er leihweise bei der PSV Eindhoven, empfahl sich aber nicht für eine Festverpflichtung. Nach 123 Partien und 39 Scorerpunkten für den BVB geht es nun zurück nach Belgien.