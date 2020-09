Sancho über Wechselgerüchte, seinen Marktwert und die Gelbe Wand

Jadon Sancho wird Borussia Dortmund zumindest in dieser Transferperiode nicht mehr verlassen. Zumindest in Deutschland ist diese Message angekommen. In England findet man nach wie vor täglich neue Wechselgerüchte um den englischen Superstar. Der 20-Jährige weiß das sehr gut einzuschätzen.

Sancho freut sich über Marktwert

„Die Medien sind die Medien. Sie werden immer versuchen, eine Geschichte zu schreiben, so läuft das eben“, äußert sich Sancho im Interview mit ‚Soccerbible‘, „ich konzentriere mich nur auf meinen Fußball. Ich will nur das Beste für meine Mannschaft tun und am Ende des Tages Titel gewinnen.“

120 Millionen Euro rief der BVB für den Offensivkünstler auf. Sancho selbst fühlt sich dadurch vor allem geehrt: „Ich schätze, es ist ein schönes Gefühl, so viel wert zu sein. Aber noch einmal, ich schaue nicht wirklich so viel darauf.“

Entscheidend ist für den Engländer nur seine Leistung auf dem Platz: „Für mich geht es darum, für mein Team und auch für mich selbst etwas Gutes zu tun. Wenn ich ein beschissenes Spiel habe, bin ich einfach am Boden. Ich fühle mich selbst scheiße. Deshalb mag ich es immer, ein gutes Spiel zu haben und den Leuten zu zeigen, was ich kann. Ich weiß, was ich kann, und wenn ich schlecht spiele, dann bin ich einfach sauer auf mich selbst.“

Gelbe Wand ist „einfach verrückt“

Vor der Gelben Wand zu spielen, ist für den elffachen englischen Nationalspieler eine besondere Motivation. Ein Erlebnis, mit dem der gebürtige Londoner vor seinem Wechsel nach Dortmund nicht gerechnet hat: „Auf keinen Fall, es ist einfach verrückt. Wenn man direkt zu 80.000 Leuten geht, ist es einfach verrückt.“